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عربي-دولي

هجمات مسيّرة بين روسيا وأوكرانيا.. هذه آخر التطورات الميدانية

Lebanon 24
19-09-2024 | 03:11
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الخميس انها أسقطت 42 طائرة مسيّرة وواحدا من أربعة صواريخ أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية اليوم الخميس إن امرأة مسنة لقيت حتفها وأصيبت امرأتان أخريان في ضربات روسية.
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وذكر فيدوروف عبر تطبيق "تليغرام" أن القوات الروسية قصفت المنطقة 161 مرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما ألحق أضرارا بمرافق للبنية التحتية ومبان سكنية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 3 طائرات مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي كورسك وبيلغورود.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء أن "خطة النصر" الأوكرانية التي من المقرر أن يقدمها لنظيره الأميركي جو بايدن بحلول نهاية الشهر، باتت "جاهزة بالكامل".

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "الأهم راهنا هو التصميم على التنفيذ. لا بديل من السلام الآن وفي أي وقت، لا تجميد الحرب ولا أي تلاعبات أخرى من شأنها فقط تغيير موقع العدوان الروسي".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن "جميع النقاط والجوانب الأساسية" لهذه الخطة باتت جاهزة، من دون تقديم أي تفاصيل بشأن مضمونها.

وأعلن زيلينسكي الأسبوع الماضي أنه سيلتقي جو بايدن في سبتمبر لتقديم "خطة النصر" الأوكرانية في الحرب مع روسيا.(العربية)


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