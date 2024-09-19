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ماكرون يرفض التشكيلة الوزارية "أحادية اللون"

Lebanon 24
19-09-2024 | 05:46
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رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التشكيلة الوزارية المقترح تعيينها من قبل رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوموند".

وزعمت الصحيفة أن رئيس الوزراء قدم قائمة التشكيلة الوزارية في 17 أيلول أي عندما زار قصر الإليزيه، واعتبر ماكرون القائمة المقترحة "أحادية اللون"، حيث أن عددا كبيرا من بينهم من حزب الجمهوريين الذي ينتمي إليه بارنييه نفسه.
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وبحسب الصحيفة، خصص رئيس الوزراء ما يصل إلى ثلث المناصب الوزارية لحزبه، بما في ذلك المناصب السيادية في وزارات الداخلية والعدل والاقتصاد.

وتزعم مصادر في قصر الإليزيه أن ماكرون لا يحاول السيطرة بشكل كامل على الحكومة المقبلة، لكنه يسعى إلى تجنب هيمنة وزراء من حزب واحد، ويأمل في تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تسمح بالتوازن بين القوى السياسية.

وبحسب الصحيفة، فإن السبب الآخر للخلاف بين ماكرون ورئيس الوزراء الجديد هو خطط الأخير لزيادة الضرائب المحتملة بسبب الوضع الصعب الذي يمر به اقتصاد البلاد.

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