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إقتصاد

قدم البرغر للزبائن في حانة.. ترامب أول رئيس أميركي يدفع بالبيتكوين!

Lebanon 24
19-09-2024 | 06:15
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زار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حانة "PubKey" في نيويورك يوم الأربعاء، وقدم البرغر للزبائن ودفع بعملة البيتكوين، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

ووفقا لبلومبرغ، قال ترامب إن هذه هي المرة الأولى التي يدفع فيها بعملة البيتكوين، ليصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يستخدم البيتكوين.
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وجاء في تقرير بلومبرغ: "حاول دونالد ترامب بناء علاقة طيبة مع مجتمع الأصول الرقمية، حيث قدم لمؤيديه شطائر البرغر في إحدى حانات نيويورك والدفع بعملة البيتكوين".

وبحسب الوكالة، عند دخوله الحانة، استقبل ترامب بتصفيق شديد، وبعدها سأل ترامب الزبائن: "من يريد برغر؟".

وأضافت الوكالة أن ترامب أنفق حوالي ألف دولار على عشرات قطع البرغر.

ووعد ترامب في وقت سابق بأنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة ستصبح "العاصمة العالمية" للعملات المشفرة.

وفي تموز، أعلن ترامب عن نيته إنشاء احتياطي استراتيجي وطني من عملات البيتكوين إذا فاز في الانتخابات.
 

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