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عباس في إسبانيا في أول زيارة منذ اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية

Lebanon 24
19-09-2024 | 06:54
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يصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى إسبانيا في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية قبل أشهر قليلة.

ومن المقرر أن يلتقي عباس برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عقب وصوله إلى مدريد في زيارة تسبق توجهه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة الأسبوع المقبل.
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ونقلت فرانس برس عن مسؤول في مكتب عباس، أنه من المقرر أيضا أن يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية خلال الزيارة بالملك الإسباني فيليبي السادس، لكن القصر الملكي، لم يؤكد هذا الاجتماع. (عربي 21)
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