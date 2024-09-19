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عربي-دولي

بالفيديو.. اخترقا سقف متجر وسرقا 150 ألف دولار

Lebanon 24
19-09-2024 | 18:24
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أظهرت لقطات وثقتها كاميرا رجلين ملثمين يخترقان سقف أحد المحلات التجارية في أتلانتا، ويسرقان 150 ألف دولار.
وبحسب المديرة فإنها سمعت الرجلين يتحدثان على الهاتف مع رجل ثالث، كان يقدم معلومات حول من يدخل إلى المحل.
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وتمكن الرجلان من إجبار مديرة المتجر على فتح الخزنة وسرقة نحو 150 ألف دولار نقدًا. (سبوتنيك)
 
 

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