البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو إلى السماح لكييف بتوجيه ضربات في العمق الروسي

تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورغ بأغلبية ساحقة قرارا يدعو الدول الأوروبية إلى السماح لكييف بتوجيه ضربات في العمق الروسي.



ووافق على القرار 425 نائبا وعارضه 131 وامتنع 63 عن التصويت. (روسيا اليوم)

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