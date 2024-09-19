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أوستن: لإيجاد حل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود بين لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
19-09-2024 | 08:45
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شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على "ضرورة إيجاد حل دبلوماسي دائم للصراع على الحدود بين إسرائيل ولبنان يسمح للمدنيين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم".

وأكد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، "دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل في مواجهة التهديدات من إيران وحزب الله".
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وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بردع الخصوم الإقليميين وبالجهود الرامية إلى تهدئة التوترات في جميع أنحاء المنطقة".
 
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