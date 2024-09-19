الخارجية الفلسطينية: هناك ترحيب واسع في فلسطين بكلمة ولي العهد السعودي

Advertisement

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الفلسطينية بأن "ثمة ترحيب واسع في فلسطين بكلمة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان".وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "الموقف السعودي ثابت تجاه القضية الفلسطينية".وقالت إن "كلمة ولي العهد السعودي أعطتنا دفعة قوية دوليا".وشدد ولي العهد السعودي، الأربعاء، على أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية، مديناً الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر.كما جدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إسرائيل تتجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة.(العربية)