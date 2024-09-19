ما هي الأسلحة التي أرسلتها ألمانيا إلى أوكرانيا؟

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قامت ألمانيا بتزويد أوكرانيا بـ 22 دبابة أخرى من طراز Leopard 1A5 في إطار مشروع مشترك مع الدنمارك، وكذلك ثلاثة مدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز Gepard.وتدل على ذلك القائمة المحدثة للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا على موقع الحكومة الألمانية.بالإضافة إلى ذلك، تلقت أوكرانيا من ألمانيا 61 ألف قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم وألف طلقة من ذخيرة الأسلحة النارية الفردية.(روسيا اليوم)