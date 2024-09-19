مجلس الدوما : دعوة برلمان أوروبا لتوجيه ضربات إلى روسيا ستؤدي إلى حرب عالمية

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أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن دعوة البرلمان الأوروبي لتوجيه ضربات ضد روسيا بأسلحة غربية ستؤدي إلى حرب عالمية باستخدام الأسلحة النووية.وكتب فولودين في قناته على تطبيق "تلغرام": "ما يدعو إليه البرلمان الأوروبي يؤدي إلى حرب عالمية باستخدام الأسلحة النووية".وأشار رئيس مجلس "الدوما" (البرلمان الروسي) إلى أن موسكو سترد باستخدام أسلحة أكثر قوة على هجمات الأسلحة الغربية على أراضي روسيا الاتحادية.وكتب فولودين: "إذا حدث هذا، فإن روسيا سترد بصرامة باستخدام أسلحة أكثر قوة. ولا ينبغي لأحد أن يكون لديه أوهام حول هذا الأمر".وتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورغ يوم الخميس بأغلبية الأصوات قرارا بشأن أوكرانيا يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على ضربات كييف على الأراضي الروسية.المصدر: روسيا اليوم