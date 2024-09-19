" ضبط 22.7 كيلوغرام".. إحباط محاولة تهريب كوكايين في الجزائر

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وقال المجلس في البيان إن السلطات ضبطت 22.747 كيلوغراما من الكوكايين مخبأة بأحد المساكن بمدينة تامنغست.وكشف المصدر نفسه أن العملية مكنت من توقيف 3 أشخاص وحجز سيارة نفعية.وأفاد بأنه تم يوم الخميس تقديم المشتبه بهم أمام نيابة الجمهورية وفتح تحقيق قضائي بتهم "الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة، وجناية حيازة ونقل وتخزين واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع وجناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة".وأشار المجلس إلى أن قاضي التحقيق وعقب استجواب المتهمين أصدر أمرا بتوقيفهم.