Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي في أميركا الأسبوع المقبل.. وهذا جدول لقاءاته

Lebanon 24
19-09-2024 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1248983-638623811154734823.jpg
Doc-P-1248983-638623811154734823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع المقبل حيث سيلتقي الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس فيما يخطط أيضا للقاء دونالد ترامب، في مسعى لحشد الدعم الأميركي لبلاده قبيل انتخابات نوفمبر الرئاسية الأميركية.
Advertisement

وأعلن البيت الأبيض بأن زيلينسكي سيجري محادثات منفصلة في 26 ايلول مع بايدن ونائبته هاريس، المرشحة الديموقراطية للرئاسة.

وذكر زيلينسكي بأنه سيشارك "خطة للنصر" مع الرئيس الأميركي "هذا الشهر" تفضي لوضع حد للحرب مع روسيا وأكد الأربعاء بأن الخطة باتت "جاهزة بالكامل".
وقالت كارين جان-بيار، الناطقة باسم بايدن في بيان إن "الرئيس ونائبة الرئيس سيؤكدان على التزامهما الراسخ بالوقوف إلى جانب أوكرانيا إلى أن تنتصر في هذه الحرب".

وشدد بايدن من جانبه على أنه "يتطلع لاستضافة صديقي الرئيس زيلينسكي".

وقال "سأؤكد خلال زيارته على التزام أميركا دعم أوكرانيا في وقت تدافع عن حريتها واستقلالها".

أعلنت الرئاسة الأوكرانية بدورها بأن زيلينسكي يخطط للقاء "الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب".

ولم يرد أي تأكيد بعد من جانب المرشح الجمهوري للانتخابات بشأن اللقاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2024-09-19
16:17 | 2024-09-19
16:00 | 2024-09-19
15:58 | 2024-09-19
15:43 | 2024-09-19
15:42 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24