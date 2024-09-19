زيلينسكي في أميركا الأسبوع المقبل.. وهذا جدول لقاءاته

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وأعلن البيت الأبيض بأن زيلينسكي سيجري محادثات منفصلة في 26 ايلول مع بايدن ونائبته هاريس، المرشحة الديموقراطية للرئاسة.



وذكر زيلينسكي بأنه سيشارك "خطة للنصر" مع الرئيس الأميركي "هذا الشهر" تفضي لوضع حد للحرب مع روسيا وأكد الأربعاء بأن الخطة باتت "جاهزة بالكامل". يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع المقبل حيث سيلتقي الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس فيما يخطط أيضا للقاء دونالد ترامب، في مسعى لحشد الدعم الأميركي لبلاده قبيل انتخابات نوفمبر الرئاسية الأميركية.وأعلن البيت الأبيض بأن زيلينسكي سيجري محادثات منفصلة في 26 ايلول مع بايدن ونائبته هاريس، المرشحة الديموقراطية للرئاسة.وذكر زيلينسكي بأنه سيشارك "خطة للنصر" مع الرئيس الأميركي "هذا الشهر" تفضي لوضع حد للحرب مع روسيا وأكد الأربعاء بأن الخطة باتت "جاهزة بالكامل".

وقالت كارين جان-بيار، الناطقة باسم بايدن في بيان إن "الرئيس ونائبة الرئيس سيؤكدان على التزامهما الراسخ بالوقوف إلى جانب أوكرانيا إلى أن تنتصر في هذه الحرب".



وشدد بايدن من جانبه على أنه "يتطلع لاستضافة صديقي الرئيس زيلينسكي".



وقال "سأؤكد خلال زيارته على التزام أميركا دعم أوكرانيا في وقت تدافع عن حريتها واستقلالها".



أعلنت الرئاسة الأوكرانية بدورها بأن زيلينسكي يخطط للقاء "الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب".



ولم يرد أي تأكيد بعد من جانب المرشح الجمهوري للانتخابات بشأن اللقاء.