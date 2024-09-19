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عربي-دولي

تصريح لافت من "البنتاغون": لا نؤيد العمليات الهجوميّة الإسرائيليّة!

Lebanon 24
19-09-2024 | 15:42
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أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة لا تؤيد العمليات الهجوميّة الإسرائيليّة سواء في لبنان أو غزة.

وقال سينغ: "نحن لا نؤيد العمليات الهجوميّة، بغض النظر عمّا إذا كنا نتحدث عن المناطق الشماليّة أو غزة".
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وشددت على أنّ واشنطن ستواصل تعزيز دفاعات إسرائيل، لكنها لا تنوي المشاركة في عملياتها الهجومية أو إرسال قوات أميركية إلى الشرق الأوسط.


وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، في وقتٍ سابق من يوم الخميس، بأنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أجّل زيارته المزمعة لإسرائيل الأسبوع المقبل في ظل التصعيد الجاري على الحدود الإسرائيليّة اللبنانيّة.
 
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