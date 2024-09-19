حتى 31 كانون الأول.. شركة طيران أميركية تعلّق رحلاتها إلى تل أبيب

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وأوضحت شركة الطيران أنها أصدرت إعفاء من الرسوم على تغيير تذاكر السفر إلى تل أبيب، وحثت العملاء على الاستعداد لتعديلات محتملة على جدول رحلاتها إلى المدينة، بما في ذلك إلغاءات إضافيةعلى أساس متجدد.ودفعت المخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط شركات طيراندولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة وتجنب المجالات الجوية المتأثرة.