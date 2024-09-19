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عربي-دولي

حتى 31 كانون الأول.. شركة طيران أميركية تعلّق رحلاتها إلى تل أبيب

Lebanon 24
19-09-2024 | 16:17
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قالت شركة الخطوط الجوية الأميركيّة "دلتا إيرلاينز"، اليوم الخميس، إنّها ستعلق رحلاتها بين مطار جون كينيدي في نيويورك وتل أبيب حتى 31 كانون الأول بسبب الصراع المستمر في المنطقة.

وأوضحت شركة الطيران أنها أصدرت إعفاء من الرسوم على تغيير تذاكر السفر إلى تل أبيب، وحثت العملاء على الاستعداد لتعديلات محتملة على جدول رحلاتها إلى المدينة، بما في ذلك إلغاءات إضافيةعلى أساس متجدد.
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 ودفعت المخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط شركات طيراندولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة وتجنب المجالات الجوية المتأثرة.
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