بالصورة.. أجهزة تجسس مموهة مزروعة بين خيام النازحين في غزة

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أفاد مصدر أمني في قطاع غزة مساء يوم الخميس، بأن أجهزة الأمن التابعة للفصائل الفلسطينية في القطاع، ضبطت قبل أيام أجهزة تجسس إسرائيلية مموهة ومزروعة بين خيام النازحين جنوب القطاع.وبحسب ضابط أمن في المقاومة، فإن "مخابرات الاحتلال قامت بتمويه أجهزة التجسس المضبوطة بأشكال مختلفة، بحيث تظهر كأنها جزء من البيئة المحيطة والطبيعة، وفي الصورة المرفقة عينه من الأجهزة التي تم ضبطها، وهي على شكل حجر صخري".ورجح الضابط "قيام مخابرات الاحتلال بزرع أجهزة التجسس المضبوطة بواسطة مسيرات من نوع كواد كابتر، في أوقات عدم وجود حركة نشطة للنازحين"، داعيا الجميع إلى عدم العبث بأي أجهزة مشبوهة يتم كشفها والاتصال فورا بضباط الأمن. (روسيا اليوم)