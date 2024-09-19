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عربي-دولي

واشنطن لا تتوقع اتفاقاً بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن.. صحيفة تكشف

Lebanon 24
19-09-2024 | 23:07
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس الخميس أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون حالياً أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في كانون الثاني.
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ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) من دون تسميتهم.

وقالت واشنطن في وقت سابق إنه تم التوصل إلى 90 بالمئة من الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ولكن لا تزال هناك فجوات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، وتفاصيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.(سكاي نيوز)



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