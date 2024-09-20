"أمتلك سلاحاً"... هاريس: إذا اقتحم شخص منزلي سأطلق النار عليه

Advertisement

أكدت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، أنه إذا دخل شخص ما إلى منزلها بشكل غير قانوني، فستستخدم الأسلحة النارية ضده.وقالت هاريس خلال لقاء مع الإعلامية أوبرا وينفري: "أنا أملك سلاحا في المنزل، وتيم فالز المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس يملك سلاحا".وأضافت هاريس: "إذا اقتحم شخص ما منزلي، فسأطلق النار عليه". (روسيا اليوم)