قرار للجيش الإسرائيليّ يتعلّق بسكان المستوطنات القريبة من لبنان... ما هو مضمونه؟

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن إلغاء أوامر تُقيّد الحركة والتجمعات الكبيرة، صدرت مساء الخميس لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل والجولان المحتل.وفرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد ظهر الخميس، مما فاقم المخاوف من حدوث تصعيد خطير في الصراع. (سكاي نيوز)