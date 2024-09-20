عدد اللاجئين في ألمانيا يصل إلى رقم قياسيّ... كم بلغ؟

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أفادت صحيفة "Neue Osnabrücker Zeitung" الألمانية نقلا عن مصادر أن عدد اللاجئين في ألمانيا وصل إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.وكتبت الصحيفة: "وصل عدد اللاجئين الذين يعيشون في ألمانيا إلى مستوى قياسي جديد، في نهاية النصف الأول من عام 2024، يعيش هنا ما مجموعه حوالي 3.48 مليون لاجئ. وهذا يزيد بحوالي 60 ألف شخص عما كان عليه في نهاية عام 2023 وهو رقم قياسي".وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر في الحكومة الفيدرالية أن من بين 3.48 مليون لاجئ، هناك حوالي 1.18 مليون أوكراني. (روسيا اليوم)