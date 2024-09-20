استهداف سيارة على طريق مطار دمشق.. ماذا في المعلومات؟

استشهد شخص، وأصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي، وفق ما نقلته قناة "الجزيرة" عن وسائل اعلام سورية.

من جهتهت، ذكرت "سكاي نيوز عربية" انه تم استهداف عناصر من كتائب حزب الله العراقي في سيارة على طريق مطار دمشق الدولي.