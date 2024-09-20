Advertisement

عربي-دولي

قبل الشتاء.. رئيسة المفوضية الأوروبية في كييف لدفع "الدعم الأوروبي" لأوكرانيا

Lebanon 24
20-09-2024 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1249136-638624215424400725.jpg
Doc-P-1249136-638624215424400725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها وصلت إلى كييف اليوم الجمعة لمناقشة "الدعم الأوروبي" لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء، فيما تواصل روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في البلاد.
Advertisement

وكتبت على منصة "إكس": "تأتي زيارتي الثامنة لكييف مع اقتراب الموسم التي تحتاج فيها البلاد إلى التدفئة ومواصلة روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة". وأضافت "سنساعد أوكرانيا في جهودها الشجاعة. جئت إلى هنا لمناقشة الدعم الأوروبي".

وما زالت الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ أكثر من 30 شهرا، فيما تسيطر أوكرانيا راهنا على أجزاء من منطقة كورسك الروسية بينما تتقدّم موسكو ميدانيا في شرق أوكرانيا.

وضغطت أوكرانيا على حلفائها من أجل السماح لها باستخدام أسلحة قدّمها لها الغرب لضرب أهداف عسكرية "مشروعة" في عمق الأراضي الروسية. وتنظر الولايات المتحدة وبريطانيا في هذه المسألة، لكن دول الاتحاد الأوروبي ما زالت منقسمة بشأنها.

وتبنى البرلمان الأوروبي الخميس قرارا يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف عسكرية في العمق الروسي. وتسمح واشنطن لأوكرانيا في الوقت الحالي بضرب أهداف روسية فقط في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا وبعض المناطق الحدودية الروسية المرتبطة مباشرة بالعمليات القتالية لموسكو.

التطورات الميدانية

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلن حاكم مقاطعة كورسك أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخاً أوكرانياً في المقاطعة خلال الليل، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود خلال الليل.

هذا ويزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع المقبل حيث سيلتقي الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس فيما يخطط أيضا للقاء دونالد ترامب، في مسعى لحشد الدعم الأميركي لبلاده قبيل انتخابات نوفمبر الرئاسية الأميركية.

وأعلن البيت الأبيض بأن زيلينسكي سيجري محادثات منفصلة في 26 أيلول مع بايدن ونائبته هاريس، المرشحة الديموقراطية للرئاسة.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:20 | 2024-09-20
05:11 | 2024-09-20
04:46 | 2024-09-20
04:14 | 2024-09-20
04:06 | 2024-09-20
03:51 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24