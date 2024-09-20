ذعر بسبب "فيروس غامض"... ​نقل أشخاص في دولة عربيّة إلى المستشفى ما الذي أصابهم؟

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أثار مرض غامض انتشر بين سكان محافظة أسوان المصرية القريبة من الحدود مع السودان الذعر بين المواطنين، فيما أعلنت السلطات إرسال فرق طبية لمعرفة التفاصيل والأسباب.ورصدت السلطات حالات إعياء ونزلات معوية في مناطق أبو الريش ودراو بأسوان، وكذلك حالات أخرى مصابة بغثيان وتقيؤ، تمّ نقلها إلى المستشفيات.وتحركت فرق طبية إلى المستشفيات ومحطات المياه للوقوف على الأسباب الحقيقية وفحص العينات، كما قررت السلطات إطلاق حملات على المطاعم والأسواق لمتابعة جودة وصلاحية الأطعمة والمشروبات.وكشف مصدر مسؤول أنه تم إرسال فرق طبية مركزية متخصصة من وزارة الصحة وأخرى فنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتفقد محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب بهذه المناطق، مؤكدا أن فحص العينات من المحطات والمرشحات والمنازل أثبت أن مياه الشرب سليمة وليست السبب فى إصابة هذه الحالات.في سياق آخر، تحركت السلطات لمعرفة إذا كان سبب الإصابات من الفيروسات المرضية أو تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة. (العربية)