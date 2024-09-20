Advertisement

عربي-دولي

ذعر بسبب "فيروس غامض"... ​نقل أشخاص في دولة عربيّة إلى المستشفى ما الذي أصابهم؟

Lebanon 24
20-09-2024 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1249153-638624246118681236.jpg
Doc-P-1249153-638624246118681236.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار مرض غامض انتشر بين سكان محافظة أسوان المصرية القريبة من الحدود مع السودان الذعر بين المواطنين، فيما أعلنت السلطات إرسال فرق طبية لمعرفة التفاصيل والأسباب.

ورصدت السلطات حالات إعياء ونزلات معوية في مناطق أبو الريش ودراو بأسوان، وكذلك حالات أخرى مصابة بغثيان وتقيؤ، تمّ نقلها إلى المستشفيات.
Advertisement

وتحركت فرق طبية إلى المستشفيات ومحطات المياه للوقوف على الأسباب الحقيقية وفحص العينات، كما قررت السلطات إطلاق حملات على المطاعم والأسواق لمتابعة جودة وصلاحية الأطعمة والمشروبات.

وكشف مصدر مسؤول أنه تم إرسال فرق طبية مركزية متخصصة من وزارة الصحة وأخرى فنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتفقد محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب بهذه المناطق، مؤكدا أن فحص العينات من المحطات والمرشحات والمنازل أثبت أن مياه الشرب سليمة وليست السبب فى إصابة هذه الحالات.

في سياق آخر، تحركت السلطات لمعرفة إذا كان سبب الإصابات من الفيروسات المرضية أو تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة. (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:20 | 2024-09-20
05:11 | 2024-09-20
04:46 | 2024-09-20
04:14 | 2024-09-20
04:06 | 2024-09-20
03:51 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24