إستشهاد 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، عن إستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.



واستهدفت المدفعية الإسرائيلية النازحين على تلة النويري غرب النصيرات ما أسفر عن إستشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين من عائلة الفرام في حصيلة أولية. (روسيا اليوم)

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