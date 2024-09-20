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إستشهاد 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط غزة

Lebanon 24
20-09-2024 | 03:42
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، عن إستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية النازحين على تلة النويري غرب النصيرات ما أسفر عن إستشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين من عائلة الفرام في حصيلة أولية. (روسيا اليوم)
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