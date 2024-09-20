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نتنياهو يؤجل زيارته إلى نيويورك يوماً واحداً إثر التصعيد مع حزب الله

Lebanon 24
20-09-2024 | 11:17
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أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوما واحدا موعد مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل التصعيد شمالا على الحدود مع لبنان.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "في ظل التصعيد في الشمال، سيتم تأجيل زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى الولايات المتحدة لمدة يوم، وسيغادر الأربعاء".
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وكان من المقرر أن يغادر نتنياهو الثلاثاء المقبل.
وسيلقي نتنياهو كلمة إسرائيل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة المقبل، بحسب القناة "12" العبرية.
(الأناضول)
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