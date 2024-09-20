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زورق مسير يقترب من سفينة جنوبي المخا في اليمن

Lebanon 24
20-09-2024 | 12:35
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 83 كم جنوبي مدينة المخا باليمن.
وأبلغ ربان سفينة عن زورق مسير بدنه ملون بالأزرق والأبيض على بعد كيلومتر من مكان الواقعة.
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ونقلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن ربان السفينة قوله "تحرك الزورق بصورة غريبة قبل أن يبتعد عن المنطقة".
وأوضحت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير وأن السلطات تحقق في الواقعة.
ويؤكد الحوثيون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، ومع ذلك، فإن العديد من السفن التي تعرضت للهجوم ليس لها أي صلة بالصراع أو صلتها به ضعيفة للغاية، وكان منها بعض السفن المتجهة إلى إيران.
(سكاي نيوز)
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