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عربي-دولي

في لبنان وإسرائيل.. بايدن: نعمل على إعادة السكان إلى بيوتهم

Lebanon 24
20-09-2024 | 13:50
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة أنه "يعمل" على إتاحة عودة السكان إلى منازلهم في المناطق الحدودية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، في أول تعليق له على تصاعد التوتر بين الدولة العبرية وحزب الله.
وقال بايدن للصحافيين في بداية اجتماع إنه يريد "التأكد من أن الناس في شمال إسرائيل وكذلك جنوب لبنان قادرون على العودة إلى منازلهم، والعودة بأمان".
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وأكد "وزير الخارجية ووزير الدفاع وفريقنا بأكمله يعملون مع مجتمع الاستخبارات لمحاولة إنجاز ذلك. سنواصل العمل حتى ننجزه، لكن أمامنا طريق طويل لنقطعه".
كما نفى بايدن أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة صار بعيدا عن المتناول، في أعقاب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال قال إن المسؤولين يعتقدون أنه غير مرجح.
وأصر بايدن "إذا قلت ذات يوم إنه غير واقعي، فلم لا نغادر أيضا. الكثير من الأشياء لا تبدو واقعية حتى ننجزها. علينا أن نستمر في ذلك". (سكاي نيوز)
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