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عربي-دولي

لافروف يرد على الاتهامات الأميركية: خرافات لتشويه سمعة روسيا

Lebanon 24
20-09-2024 | 13:58
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أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ الولايات المتحدة تنشر خرافات حول تزويد إيران وكوريا الشمالية لروسيا بالصواريخ محاولة لتشويه سمعة موسكو.

وقال لافروف في مقابلة مع "سكاي نيوز"عربية: "إذا كانت الولايات المتحدة تخترع عشر خرافات في اليوم، وتتهمنا بارتكاب كل الخطايا المميتة، فهذا لا يعني شيئا، سوى أن روسيا لا تعجبهم كمنافس على الساحة الدولية".
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وشدد على أن روسيا في علاقاتها مع جميع الدول لا تنتهك "أي قواعد للقانون الدولي، بما فيها تلك التي تنظم التعاون العسكري التقني".

وأضاف: "مع إيران وكوريا الشمالية ومع أي دولة أخرى، يتم التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري التقني والعسكري بشكل صارم في إطار القانون الدولي، دون انتهاك أي التزامات دولية".

واتهمت إدارة الرئيس الأميركي في وقت سابق إيران بإقدامها على تزويد روسيا بصواريخ باليستية وبتكنولوجيا تصنيعها، وأنذرت طهران بتوقيع عقوبات صارمة جديدة عليها إن لم تمتثل وتتوقف فورا عن تنفيذ هذه "الصفقة".
 
وشمل التهديد الأميركي لإيران وقف جميع الرحلات الجوية الإيرانية إلى المطارات الأوروبية، إضافة إلى عقوبات أميركية ودولية أخرى بطبيعة لم يكشف الجانب الأميركي عنها.

ونفت إيران هذه التهم، وذكرت الممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن موقف إيران بشأن الصراع في أوكرانيا لم يتغير، وهي لا ترسل أسلحة إلى أي من طرفي النزاع. (روسيا السوم) 
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