لافروف يرد على الاتهامات الأميركية: خرافات لتشويه سمعة روسيا

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وقال لافروف في مقابلة مع "سكاي نيوز"عربية: "إذا كانت الولايات المتحدة تخترع عشر خرافات في اليوم، وتتهمنا بارتكاب كل الخطايا المميتة، فهذا لا يعني شيئا، سوى أن روسيا لا تعجبهم كمنافس على الساحة الدولية".وشدد على أن روسيا في علاقاتها مع جميع الدول لا تنتهك "أي قواعد للقانون الدولي، بما فيها تلك التي تنظم التعاون العسكري التقني".وأضاف: "مع إيران وكوريا الشمالية ومع أي دولة أخرى، يتم التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري التقني والعسكري بشكل صارم في إطار القانون الدولي، دون انتهاك أي التزامات دولية".واتهمت إدارة الرئيس الأميركي في وقت سابق إيران بإقدامها على تزويد روسيا بصواريخ باليستية وبتكنولوجيا تصنيعها، وأنذرت طهران بتوقيع عقوبات صارمة جديدة عليها إن لم تمتثل وتتوقف فورا عن تنفيذ هذه "الصفقة".