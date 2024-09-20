Advertisement

عربي-دولي

إيران: نعرب عن تضمننا المطلق مع لبنان شعباً وحكومة

Lebanon 24
20-09-2024 | 15:26
A-
A+

Doc-P-1249400-638624646249620888.jpeg
Doc-P-1249400-638624646249620888.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، إن "على مجلس الأمن وضع حد لجرائم إسرائيل في المنطقة عبر إجراءات حاسمة".
وأكّد عرفاني أن بلاده تدين عدوان إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطالب مجلس الأمن بإدانة إسرائيل.
Advertisement
من جهة ثانية،قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت ونعرب عن تضمننا المطلق مع لبنان شعباً وحكومة.
وتابع كنعاني: لا شك أن "إسرائيل" وخلافاً لما تريده معظم الدول وشعوب العالم تبحث عن التصعيد وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة وتعرض أمن المنطقة والعالم لخطر كبير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:58 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2024-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2024-09-20
16:28 | 2024-09-20
16:16 | 2024-09-20
16:02 | 2024-09-20
16:00 | 2024-09-20
15:48 | 2024-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24