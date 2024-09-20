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عربي-دولي

نيوزيلندا: إسرائيل تجاوزت حدودها كثيرا في غزة

Lebanon 24
20-09-2024 | 15:02
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قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، الجمعة، إن إسرائيل "تجاوزت حدودها كثيرا" في غزة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لإذاعة محلية، أكد فيها على ضرورة بذل ما بوسعهم من أجل إنهاء الوضع السائد في غزة.
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وردا على سؤال حول استخدام إسرائيل "حق الدفاع المشروع"، أفاد بيترز، أن "إسرائيل بالطبع لديها هذا الحق، لكن لا يمكنك مواصلة هذه الذريعة عندما يكون العديد من الأبرياء ضحايا دفاعك".
وأوضح أن "مفهوم إسرائيل في الدفاع عن النفس، تجاوز الحد كثيرا"، وتسبب في "تدمير" الناس الأبرياء هناك.
وأكد على أن حل الدولتين هو "الحل الدائم والعادل والوحيد" للإسرائيليين والفلسطينيين.
(الأناضول)
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