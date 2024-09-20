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عربي-دولي

نتنياهو سيؤجّل زيارته إلى أميركا الأسبوع المقبل

Lebanon 24
20-09-2024 | 18:52
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أكّد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيختصر زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل".
وقال للصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، إن "الرحلة ستؤجل، وأن التطورات في إسرائيل قد تحدّد جدول سفر نتنياهو".
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وتابع دانون: "لن يصل يوم الثلاثاء كما هو مقرر، نحتاج إلى التأجيل الآن، وسنتابع ما يحدث في إسرائيل".

وأثار دانون أيضاً احتمال عدم وصول نتنياهو على الإطلاق في ذلك الأسبوع، مضيفاً: "سنعرف متى سيأتي أو ما إذا كان سيأتي".
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