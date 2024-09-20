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عربي-دولي
توافق أوكراني على "الإنتاج السريع" للأسلحة محليا
Lebanon 24
20-09-2024
|
23:48
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن مسؤولين أوكرانيين كبار وافقوا خلال اجتماعات على أن البلاد بحاجة إلى تصنيع المزيد من الأسلحة محليا وتسريع الإنتاج.
وأشار زيلينسكي إلى أن إنتاج الذخائر كان محور اجتماع ضم كبار المسؤولين، بما في ذلك وزيري الدفاع والخارجية والقادة العسكريين الأعلى.
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وقال في خطابه المسائي: "ناقشنا قضية إنتاج الطائرات بدون طيار وتزويد جميع عناصر قوات الدفاع والأمن بها بشكل تفصيلي"، وفق ما ذكرته رويترز.
وأضاف "تحدثنا اليوم أيضا عن إنتاج الصواريخ وأنظمة الحرب الإلكترونية والتعاون مع الشركاء.. الأمر الرئيسي هو ليس فقط الحصول على العقود والتمويل، ولكن أيضا سرعة الإنتاج الفعلي والإمداد الحقيقي".
ويواصل زيلينسكي دعوته اليومية تقريبا، لحلفاء كييف الغربيين لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية، وخاصة الأسلحة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي، ولكنه يركز أيضا على تعزيز الإنتاج المحلي.
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