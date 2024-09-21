ارتفاع حدة المواجهات الروسية - الاوكرانية.. وزيلينسكي يطالب الحلفاء بتحرك سريع





وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد حاكم بريانسك الروسية أنه تم تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.

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يأتي هذا التصدي في إطار الهجمات شبه اليومية، التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، وروستوف، وكذلك جمهورية القرم، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ.



وبالمقابل، قال رئيس بلدية خاركيف إن القوات الروسية نفذت ثلاث ضربات أمس الجمعة على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى لإصابة 14 شخصاً بينهم 3 أطفال. يوم جديد من العمليات القتالية تشهده، السبت، الجبهات الروسية الأوكرانية، فيما تدخل الحرب بين الطرفين مراحل تصاعدية جديدة.وفي آخر التطورات الميدانية، أفاد حاكم بريانسك الروسية أنه تم تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات أو دمار.يأتي هذا التصدي في إطار الهجمات شبه اليومية، التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، وروستوف، وكذلك جمهورية القرم، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ.وبالمقابل، قال رئيس بلدية خاركيف إن القوات الروسية نفذت ثلاث ضربات أمس الجمعة على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى لإصابة 14 شخصاً بينهم 3 أطفال.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأوكرانية سوسبيلن عن شرطة خاركيف قولها إن الضربات استهدفت ثلاث مناطق في المدينة.



ويقول الجيش الروسي إنه لا يستهدف المدنيين.



هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لكييف إن "خطة النصر" التي وضعتها أوكرانيا في حربها مع روسيا تعتمد على قرارات سريعة يجب أن يتخذها الحلفاء هذا العام.



وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع فون دير لاين إن أوكرانيا تخطط لاستخدام قرض مقترح بقيمة مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي لإنفاقه على الدفاع الجوي والطاقة وأسلحة محلية.



وأشار إلى أهمية دور الرئيس الأميركي جو بايدن في إنجاح "خطة النصر" التي قال إنه سيناقشها معه عندما يلتقيان. ومن المقرر أن يزور زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.