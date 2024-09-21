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عربي-دولي

روسيا تسقط 101 مسيّرة أوكرانية.. و3 ضربات على خاركيف

Lebanon 24
21-09-2024 | 03:33
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أسقطت روسيا 101 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات فيما كانت الأضرار محدودة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام: "دمّرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 101 مسيّرة أوكرانية"، وقد أسقطت 53 منها فوق منطقة بريانسك حيث قال الحاكم إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
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وسقطت 18 مسيّرة فوق مدينة كراسنودار، المجاورة لشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود والتي ضمتها روسيا في عام 2014.
 
وقال حاكم كراسنودار فينيامين كوندراتييف، إن الحطام المتساقط من طائرة مسيّرة "تسبب في حريق امتد إلى أجسام متفجرة" في منطقة تيخوريتسكي.

وأضاف على تليغرام أنه تم إجلاء سكان لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي الفترة الأخيرة تعلن روسيا إسقاط مسيّرات أوكرانية بشكل شبه يومي ردا على ما تقول كييف إنها ضربات انتقامية للهجمات الروسية خلال الاجتياح الذي بدأ في شباط 2022.
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