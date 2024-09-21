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عربي-دولي

لحظات مرعبة.. سيول جارفة هددت حياة ركاب حافلة!

Lebanon 24
21-09-2024 | 05:43
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في مشهد مرعب، عاش ركاب حافلة في المغرب لحظات عصيبة، فأظهرت صور وفيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة صعود الركاب سطح الحافلة، وتمسك البعض منهم بسياج القنطرة، فيما آخرون ظلوا معلقين داخل الحافلة.
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وبعد محاولات صعبة، تمكنت فرق الإنقاذ من التدخل وإنقاذ ما يزيد عن 12 راكباً كانوا محاصرين بالسيول.

وتسببت الفيضانات مرة أخرى في خسائر مادية، أدت إلى انهيار قنطرة وسط المدينة، مما أدى إلى انقسم المدينة إلى منطقتين معزولتين، مما شكل صعوبة للوصول إلى مستشفى المدينة. (العربية)
 
 
 

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