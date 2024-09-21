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أردوغان: أبدينا رغبتنا للقاء بشار الأسد وننتظر ردّ دمشق

Lebanon 24
21-09-2024 | 07:18
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أنه ينتظر الردّ من دمشق.

وقال أردوغان للصحفيين قبل توجهه إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن مستعدون لذلك نريد أن يكون هناك تضامن ووحدة بين دولنا الإسلامية وشعوبها، وآمل أن يحدث هذا بفضل هذا الاجتماع". (روسيا اليوم)
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