سوليفان: خطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان "نرغب في تحقيق الهدوء على حدود إسرائيل الشمالية وبحلّ مستدام يسمح بعودة السكان".

وأضاف سوليفان: "بحثت مع الإسرائيليين كيفية إيجاد طريقة للمضي قدما للتهدئة مع حزب الله" وعودة سكان الشمال إلى منازلهم".

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وقال: "لم نصل بعد إلى مرحلة حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل و"حزب الله"، وآمل ألا يحدث ذلك".