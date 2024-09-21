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سوليفان: خطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي

Lebanon 24
21-09-2024 | 09:37
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان "نرغب في تحقيق الهدوء على حدود إسرائيل الشمالية وبحلّ مستدام يسمح بعودة السكان".
 
 
وأضاف سوليفان: "بحثت مع الإسرائيليين كيفية إيجاد طريقة للمضي قدما للتهدئة مع حزب الله" وعودة سكان الشمال إلى منازلهم".
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وقال: "لم نصل بعد إلى مرحلة حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل و"حزب الله"، وآمل ألا يحدث ذلك".
 
 
وتابع سوليفان: "لا نشعر حاليا أننا في وضع يسمح لنا بتقديم مقترح يمكن حمل حماس وإسرائيل على قبوله".
 
 
وقال: "من الممكن أن يتغير الوضع خلال الأيام المقبلة ونكون قادرين على تقديم مقترح تقبله حماس وإسرائيل".
 
 
وأشار سوليفان إلى أنّ "خطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي، وهناك لحظات يكون التصعيد فيها أكثر حدة من غيرها".
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