الدفاع الروسية: أوكرانيا خسرت 300 جندي على محور كورسك خلال يوم

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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الجيش الأوكراني خسر على محور كورسك خلال آخر يوم أكثر من 300 عسكري و9 مدرعات، بينها مركبة مشاة قتالية ناقلتا جند مدرعتان و6 مركبات قتالية مدرعة.وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها أن الخسائر الأوكرانية شملت أيضا 6 قطع مدفعية وقاذفة ومركبة نقل وتحميل تابعتين لراجمة صواريخ HIMARS.وقالت الدفاع الروسية إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" واصلت تنفيذ عمليات هجومية، استهدفت خلالها تشكيلات من 10 ألوية أوكرانية في محيط 6 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك. (روسيا اليوم)