الجيش الإسرائيلي يعترض أهدافًا "مشبوهة" قادمة من العراق

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أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم، باعتراض أهداف جوية "مشبوهة" قادمة من جهة العراق قبل دخولها إلى إسرائيل.وفي سياق متصل، ذكرت القناة الإسرائيلية 12، أنه تم إطلاق نحو 15 مقذوفا قبل قليل للمرة الثانية في غضون ساعات من الأراضي اللبنانية باتجاه مدن شمال إسرائيل.أما موقع "إسرائيل هيوم"، فأكد "إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ للمرة الثالثة من لبنان باتجاه مدن الشمال".وقبل ذلك، أعلنت جماعة "حزب الله"، فجر الأحد، استهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" الواقعة جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ.وقال حزب الله في بيان إنه "استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين".(سكاي نيوز)