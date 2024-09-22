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عربي-دولي

السلطات الإسرائيلية تأمر بإغلاق كل المدارس في الشمال

Lebanon 24
22-09-2024 | 02:51
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أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أنها أمرت بإغلاق كل المدارس في مناطق شمال البلاد القريبة من الحدود مع لبنان، بعد إطلاق حزب الله دفعات من الصواريخ في وقت مبكر الأحد.
وأفادت الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى الساعة السادسة مساء الإثنين.
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(سكاي نيوز)
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