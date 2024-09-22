بواسطة مسيّرات وصواريخ.. فصائل عراقية تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي

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أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أنها استهدفت "هدفا حيويا" في إسرائيل بواسطة الطيران المسيّر صباح الأحد.وأوردت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها "استهدفت هدفا حيويا في الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، وذلك نصرة لأهلنا في غزّة".وأشار الجيش الإسرائيلي، الأحد، إلى "اعتراض هدفين جويين مشبوهين في طريقهما من العراق دون وقوع إصابات"، مؤكدا أنهما "لم يخترقا الأجواء الإسرائيلية".وأعلن حزب الله ، الأحد، أنه استهدف بعشرات الصواريخ مجمعات صناعات عسكرية عائدة لشركة إسرائيلية شمال مدينة حيفا، وذلك في "رد أولي" على تفجير الآلاف من أجهزة الاتصال التي كانت في حوزة عناصره في وقت سابق هذا الأسبوع.(سكاي نيوز)