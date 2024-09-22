بعد اتهامها بتلويث مياه الشرب في أسوان.. الشركة الشهيرة تردّ

ردّت شركة "كيما" للصناعات الكيماوية، اليوم الأحد، على ما أشيع عن تسببها في تلويث مياه الشرب في أسوان بعد ظهور حالات مصابة بنزلات معوية في المحافظة، نافية الأمر.





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وقالت الشركة في إفصاح نشر على شاشات البورصة، إنها ليست لها علاقة نهائيا بتلوث مياه الشرب وحدوث بعض الإصابات، وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية.



وأضافت أنها تخضع للمتابعة الدورية من الجهات الرقابية على البيئة والصحة المهنية.



واكدت الشركة أنها تتبع البرامج اللازمة للمعالجات للصرف الصناعي، والذي يتم توجيهه إلى محطة العلاقي للصرف الصحي، والتابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.







