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عربي-دولي
الولايات المتحدة تعلن انسحاب القوات من العراق بحلول 2026
Lebanon 24
22-09-2024
|
12:10
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قال تقريرأميركي إن واشنطن وبغداد توصلتا إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأميركية والقوات الأجنبية الأخرى من العراق بحلول نهاية عام 2026
وذكر مسؤولون أمريكيون لـ"وول ستريت جورنال" أن مئات القوات الأميركية وقوات التحالف المتمركزة في بغداد وغرب العراق وأجزاء أخرى من البلاد ستغادر بحلول أيلول المقبل أي خلال عام .. يليها سحب القوات الموجودة في أربيل بحلول نهاية العام التالي.
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وتابع المسؤولون أن الخطوط العريضة لخطة الانسحاب اكتملت لكن بعض التفاصيل النهائية لا تزال بحاجة إلى تسوية، خاصة مع أعضاء آخرين في التحالف الدولي.
وقال المسؤولون إنه حتى بعد عام 2026، من المرجح أن تظل قوة أميركية صغيرة بصفة استشارية للدعم اللوجستي للقوات الأميركية المتمركزة في سوريا بموجب اتفاقية أمنية ثنائية جديدة مع العراق.
وكان مسؤول في البنتاغون قد أعلن، مطلع أيلول الحالي، أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام بشأن الخطط المحتملة لسحب القوات الأميركية من العراق، لكن الولايات المتحدة "ليست مستعدة بعد للإعلان عن أي مواعيد محددة".
وجاء تصريح المسؤول الأمريكي، بعد أن نشرت وكالة "رويترز"، تقريرا حول توصل الحكومة العراقية والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى تفاهم بشأن خطة إنهاء عملياته، وأن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف الدولي من العراق، بحلول أيلول 2025، أما البقية فسيتم انسحابهم في العام 2026. (روسيا اليوم)
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