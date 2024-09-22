ترامب يعلن: لن أترشح في 2028 إذا خسرت الانتخابات الحالية

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وقال المرشح الجمهوري (78 عاما) في برنامج "فول ميجور": "لا أرى نفسي مرشحاً. أعتقد أن هذا سيكون كل شيء. لا أتصور هذا الأمر (الترشّح مجدداً) على الإطلاق".ويُنافس ترامب مرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، كاملا هاريس، في انتخابات وُصفت بأنها "تاريخية" و"حاسمة"، ومن المقرر عقدها في الخامس من نوفمبر هذا العام.وكان ترامب رفض عرض قناة "سي إن إن" لإجراء مناظرة ثانية بينه وهاريس، التي قبلت في المقابل، حسبما نشرت القناة أمس السبت.وقال ترامب في تجمع انتخابي بمدينة ويلمنغتون في ولاية نورث كارولينا، السبت: "المشكلة في المناظرة الأخرى هي أنه فات الأوان، فقد بدأ التصويت بالفعل".