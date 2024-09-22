تبون يوجه الحكومة لاستعادة الخدمات الحيوية وتعويض المتضررين من الفيضانات في الجزائر

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وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية، وجه تبون الحكومة إلى العمل على عودة الخدمات "بأقصى سرعة، بما فيها النقل، مع تأهيل جسور وخطوط السكك الحديدية، على ألا تتجاوز مدة التأهيل شهرا واحدا".وأصدر تبون أيضا تعليمات بالشروع في تعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن.ووجه الرئيس الجزائري أيضا بإعادة توجيه الأودية بالطرق التقنية المناسبة، تفاديا لأضرار مماثلة، واعتماد أساليب الجاهزية والاستباقية لهذه الكوارث الطبيعية، خصوصا أن هذه الفيضانات غير موسمية.وفي ملف آخر، شدد الرئيس الجزائري لهجته بشأن بعض الأطراف التي تختلق ندرة في المنتجات والسلع المختلفة، وأمر في هذا الصدد بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد، التي تحاول، وفق تصريحاته، ابتزاز الدولة، وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم.ووجه الحكومة لإعداد مرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، تجنبا لحدوث نقص واختلال للسوق. (الحرة)