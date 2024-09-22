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عربي-دولي

بسبب خلافات عائلية.. أطلق النار على عمه داخل مخيم البداوي

Lebanon 24
22-09-2024 | 15:42
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اقدم المدعو "م.ا.د" مساء اليوم على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه عمه "ف.ا.د" وأصابه بطلق ناري في قدمه داخل مخيم البداوي، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وفر مطلق النار الى جهه مجهولة، حيث تم نقل الجريح الى مستشفى الهلال للمعالجة.
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وعُرف أن اطلاق النار جاء نتيجة خلافات عائلية.
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