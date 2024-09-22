المصالحة الجزائرية الفرنسية.. ماكرون مصمم على إحيائها رغم الأزمات

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أعلن قصر الإليزيه، يوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "مصمم" على مواصلة عمل الذاكرة والحقيقة والمصالحة مع الجزائر على خلفية الاستعمار الفرنسي رغم التوترات بين البلدين.ورغم استمرار الأزمة بين الجزائر وباريس أكد ماكرون أنه لا يعتزم التخلي عن ملف الذاكرة المشتركة بين البلدين، حيث عبّر خلال لقاء عقد يوم الخميس في الإليزيه مع لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية عن رغبته في "تنفيذ المقترحات الملموسة التي صاغتها اللجنة المشتركة".وأفاد الإليزيه بأن ماكرون يأمل أن تسمح هذه المقترحات في مساعدة فرنسا على تطوير نظرة واضحة عن الماضي وبناء مصالحة طويلة الأمد للذاكرة من خلال جهود تعليمية تهدف إلى نقل المعرفة إلى الأجيال الشابة في فرنسا والجزائر. (روسيا اليوم)