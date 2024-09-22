Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: بايدن أول من سيرى خطة النصر الأوكرانية كاملة

Lebanon 24
22-09-2024 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1250251-638626442642447716.jpeg
Doc-P-1250251-638626442642447716.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن الأحداث "هذا الخريف" ستحدد مسار عامين ونصف عام من الحرب ضد روسيا، معلنا أن نظيره الأميركي جو بايدن سيكون أول رئيس يطلع على خطة النصر الأوكرانية بشكل كامل.
Advertisement

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو من داخل طائرة "نبدأ زيارة للولايات المتحدة. نحن الآن في طريقنا إلى بنسلفانيا. زيارة خاصة. ثم نيويورك وواشنطن".

كما قال "سيتقرر هذا الخريف ما سيحدث تاليا في هذه الحرب. ستقدم أوكرانيا خطة النصر في الولايات المتحدة، وسيكون رئيس الولايات المتحدة أول من يراها كاملة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:18 | 2024-09-22
16:52 | 2024-09-22
16:36 | 2024-09-22
16:34 | 2024-09-22
16:29 | 2024-09-22
16:20 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24