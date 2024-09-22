زيلينسكي: بايدن أول من سيرى خطة النصر الأوكرانية كاملة

Advertisement

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن الأحداث "هذا الخريف" ستحدد مسار عامين ونصف عام من الحرب ضد روسيا، معلنا أن نظيره الأميركي جو بايدن سيكون أول رئيس يطلع على خطة النصر الأوكرانية بشكل كامل.وقال زيلينسكي في مقطع فيديو من داخل طائرة "نبدأ زيارة للولايات المتحدة. نحن الآن في طريقنا إلى بنسلفانيا. زيارة خاصة. ثم نيويورك وواشنطن".كما قال "سيتقرر هذا الخريف ما سيحدث تاليا في هذه الحرب. ستقدم أوكرانيا خطة النصر في الولايات المتحدة، وسيكون رئيس الولايات المتحدة أول من يراها كاملة".