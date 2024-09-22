Advertisement

عربي-دولي

بعد الاضرار الناجمة عن التقلبات الجوية القاسية.. هذا ما أمر به تبون

Lebanon 24
22-09-2024 | 16:29
A-
A+
Doc-P-1250253-638626447756040012.png
Doc-P-1250253-638626447756040012.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد بالشروع في تعويض المتضررين من مخلفات التقلبات الجوية في أقرب وقت ممكن.

وخلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، وجّه الرئيس الجزائري خالص شكره وامتنانه لكل المواطنين المتطوعين والمسؤولين والهيئات المختلفة للدولة الذين شاركوا في الهبة التضامنية بالمناطق التي مستها الفيضانات بالجنوب.
Advertisement

وأمر تبون بضرورة عودة الخدمات الحيوية والأساسية لفائدة المواطنين بكل الولايات المتضررة في أقصى سرعة بما فيها النقل.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، دعا الرئيس تبون إلى تأهيل جسور وخطوط السكك الحديدية فورا على ألا تتجاوز مدة التأهيل شهرا واحدا.

كما أمر بإعادة توجيه الأودية بالطرق التقنية المناسبة تفاديا لأضرار مماثلة واعتماد أساليب الجاهزية والاستباقية لهذه الكوارث الطبيعية رغم أن هذه الفيضانات غير موسمية ودورتها خمسينية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:18 | 2024-09-22
16:52 | 2024-09-22
16:36 | 2024-09-22
16:34 | 2024-09-22
16:23 | 2024-09-22
16:20 | 2024-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24