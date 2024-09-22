بايدن يؤكد: لم أتخذ قرار بعد بشأن استخدام أوكرانيا للأسلحة الأميركية لضرب العمق الروسي

Advertisement

وقال بايدن إنه "لم يمنح بعد الإذن لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية".وردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت السلطات الأميركية قد اتخذت قرارا بشأن هذه القضية، قال بايدن: "لا".وذكرت صحيفة "التايمز" في وقت سابق نقلا عن مصادرها أن جو بايدن أقل ميلا من وزير خارجيته أنتوني بلينكن للسماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تمتلك أسلحة جاهزة للقتال وستكون لها عواقب وخيمة على شركاء نظام كييف.وتبنى أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة في ستراسبورغ يوم الخميس بأغلبية الأصوات قرارا بشأن أوكرانيا يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على ضربات كييف على الأراضي الروسية.وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول "الناتو" لا تناقش الآن فقط الاستخدام المحتمل للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل في الواقع، هي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره، وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.فيما أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على سؤال حول رد الفعل المحتمل لروسيا على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، إلى أن رئيس الدولة والجيش على علم بذلك، "والذين يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها". (روسيا اليوم)