طائرة من دون طيّار انطلقت من العراق وصلت إلى إسرائيل

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صواريخ اعتراضية على طائرة من دون طيار، دخلت المجال الجوي الإسرائيلي فوق مدينة بيسان، ليل الأحد.وبحسب الجيش، فإن الطائرة من دون طيار انطلقت من العراق وحلقت فوق سوريا قبل أن تصل إلى إسرائيل.وقال الجيش إن "الحادث انتهى"، من دون أن يوضح ما إذا كانت المسيّرة قد تم اعتراضها.